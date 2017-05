Continuar a ler

O organismo adianta a vontade de alargar, em 2017/18, a amostragem do cartão branco em todas as competições nacionais de formação, com o objetivo de melhorar o futebol, "incutindo condutas exemplares que contagiem todos os agentes desportivos"."É um cartão com valor simbólico que se destina a estimular o fair play. Queremos valorizar e recompensar os comportamentos positivos, para que cresça o respeito mútuo e o jogo limpo no futebol nacional", justificou o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes.