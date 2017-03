Continuar a ler

O seminário tem início às 9h30, com Hélder Pinheiro com o tema "O treino de guarda-redes de formação: Conceito de departamento de guarda-redes". Segue-se Paulo Grilo com "O treino de guarda-redes sénior/profissional".



Durante a tarde os dois preletores trazem demonstrações práticas, sempre com o olhar e a opinião de Ricardo.

No próximo dia 25 de Abril o Estádio Municipal do Cartaxo recebe uma ação de formação em treino de guarda-redes, que vai contar com a presença de Ricardo, ex- guarda-redes que brilhou com a camisola da Seleção Nacional.Paulo Grilo, treinador de guarda-redes que recentemente passou pelo Orlando City, e Hélder Pinheiro, treinador de guarda-redes da formação da Académica, vão dar a conhecer métodos de treino para o desenvolvimento dos jogadores na posição.