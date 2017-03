Continuar a ler

Tondela e Sporting defrontam-se neste sábado às 20H30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida apitada por Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal.Esta é a segunda vez que o Tondela regista casa cheia, tendo conseguido completar os 5 mil lugares do Estádio João Cardoso logo na primeira jornada da época em curso, na receção aoJá a receção aocontou com cerca de 3.500 espetadores.