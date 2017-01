Jorge Casquilha continua a preparar o seu União à porta fechada. Hoje, após mais uma sessão, o técnico fez o lançamento da partida com o Braga B. E este líder acredita numa melhoria na tabela classificativa. "É importante pensar em nós e não nos adversários. Se formos competentes, somamos pontos e vamos subir na classificação, Ainda não estamos na posição que devíamos ocupar, que é acima do 11.º lugar", disse. Claro que após dois triunfos, a moral está em alta: "É lógico que após 2 vitórias seguidas, o que nunca tinha acontecido até agora, os níveis de confiança tornam-se mais elevados. A disposição no trabalho é melhor, a entrega é maior e isso reflete-se nos jogos. O grupo vai continuar a crescer e vamos continuar a ganha".

O próximo embate é em Braga, com equipa B minhota. "Todos os jogos são importantes e para vence. É nisso que pensamos em Braga. Até porque, só temos mais 3 pontos que as equipas que estão nos lugares do playoff de descida. Queremos dar sequência às boas exibições e trazer pontos para a Madeira, se possível, conquistar os 3 pontos", afirmou.

Sp. Braga B tem qualidade O adversário está bem identificado e não são esperadas facilidades conforme explicou Casquilha: "É uma equipa muito difícil que apesar de ter perdido em Fafe, vinha de 4 vitórias seguidas. São uma equipa jovem com qualidade e muitos fortes e rápidos nas transições. Temos de ultrapassar estes argumentos com a nossa entrega". Quanto a possíveis mudanças na sua equipa, o responsável dos azuis e amarelos admite que "possa haver uma ou outra, mas o onze será muito parecido ao último".

Autor: João Manuel Fernandes