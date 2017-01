Após mais uma sessão de trabalho à porta fechada no complexo do União da Madeira, na Camacha, o técnico Jorge Casquilha divulgou a lista de convocados para a receção ao Freamunde, marcada para as 15 horas deste sábado na Ribeira Brava.Dois dos reforços conseguidos no mercado de inverno já foram chamados pelo líder dos unionistas. Os médios Marakis e Christophe são duas das novidades em relação ao último confronto frente ao Leixões, tendo substituído Túlio e Gian. Outra das mudanças é a chamada de Carlos Manuel para o lugar de Caminata. Mesmo já podendo jogar, o recém chegado Amissi ainda não foi convocado.Nilson e TonyTiago Moreira, Allef, Jaime, Tiago Ferreira, Carlos Manuel e Rúben LimaMarakis, Christophe, Breitner, Mica e RyanNuno Viveiros, Luís Carlos, Flávio Silva, N’Sor e Rodrigo Henrique

Autor: João Manuel Fernandes