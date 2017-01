O União da Madeira continua a preparar à porta fechada a receção este sábado do líder Portimonense, na Ribeira Brava, às 15 horas. Após mais um treino, o técnico Jorge Casquilha abordou o embate com os algarvios, falando ainda da derrota sofrida em Braga. "É lógico que após uma derrota o estado de espírito não é o melhor no dia seguinte, mas depois voltámos a focar no próximo jogo que contra o Portimonense e deixámos a derrota para trás. No primeiro treino da semana analisámos o que tínhamos a analisar e o futebol é isto mesmo. Agora o mais importante é o próximo encontro", começou por afirmar.

Depois, lançou o confronto com os algarvios: "As perspetivas é poder somar pontos e o ideal seria conseguir os 3 pontos, para alcançar o nosso objetivo. Também sabemos que vamos jogar contra o líder da prova e que tem o dobro dos nossos pontos, o que quer dizer muita coisa. É uma equipa fortíssima e que só perdeu um jogo desde o começo da época, estão super motivados pois lideram o campeonato. É um adversário que nos vai criar problemas mas temos de acreditar na nossa equipa e no nosso trabalho. Se conseguirmos colocar em campo o que trabalhamos durante a semana, estaremos mais próximos de alcançar um bom resultado".

Sobre a perda de Amilton (atuava nos unionistas na temporada passada) nos homens de Portimão, o treinador foi claro; "Perde um jogador importantíssimo que é uma mais-valia no onze, mas vamos ver quem o vai substituir, mas quem for deve entrar motivadíssimo e irá criar problemas. O Amilton era importante mas o Portimonense tem um plantel com grande qualidade. Vamos apanhar um opositor muito forte e que irá criar imensos problemas". «Ser realistas» Em termos classificativos, os azuis e amarelos encontram-se numa zona perigosa, mas também podem subir na tabela em caso de vitória."Temos de ser realistas e saber o lugar que ocupamos e não ter grandes objetivos nesta altura da época. A nossa realidade é que estamos próximos dos primeiros oito lugares mas também com uma derrota podemos cair nos últimos lugares. Temos consciência disso e a mensagem é que só se consegue coisas trabalhando. Nós estamos a trabalhar a bem. Passamos confiança ao grupo, pois se não acreditarem neles próprios, está tudo errado", revelou. Quanto às garantias que o plantel lhe dá, Casquilha foio direto: "Claro que o plantel dá garantias, se não nem estaria aqui sentado. Mas não vai ser de ânimo leve, pois temos muito trabalho pela frente e como vai ser difícil".

Autor: João Manuel Fernandes