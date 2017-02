A partir de agora, é tudo às claras. Esta terça-feira foi a primeira vez que o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol quanto aos castigos das ligas profissionais descreve exatamente o que se passou para cada multa ou suspensão. Os clubes pediram essa medida, uma vez que se tornava difícil perceber pelos regulamentos e a FPF acedeu, com tudo a ser comunicado como consta nos relatórios de jogo dos árbitros.Pois bem, o primeiro caso significativo prende-se com a expulsão de Daniel Kenedy, técnico do Leixões, diante do Vizela. "Filho da p***, és sempre a mesma m****, gatuno do c******", terá dito o treinador, segundo o comunicado, ao quarto árbitro. Estes insultos e a expulsão valeram a Kenedy uma suspensão de 10 dias e ainda uma multa de 893 euros.Mas também no FC Porto B-Santa Clara houve polémica, com João Santos e José Pintos, os adjuntos das duas equipas, a envolverem-se numa discussão. "Ambos os agentes utilizaram uma linguagem injuriosa e grosseira (...), dizendo "eu f***-te c******!", "apanho-te lá dentro" e "que queres, filho da p***?’", pode ler-se.Já no duelo entre Marítimo e Nacional, a equipa da casa queixou-se de um golo mal anulado e foi multada em 1.913 euros. Porquê? "O speaker, no final do jogo, emitiu uma música com o refrão "Gatuno Gatuno" e anunciou o resultado final "Marítimo 1-0 Nacional", lê-se no comunicado.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto