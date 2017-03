Continuar a ler

"Acompanhámos o anúncio dos convocados para os próximos jogos de Portugal e constatámos, com enorme tristeza, que o Bruma não foi chamado. Lamentamos. É um momento muito triste. Ele está a fazer um grande campeonato na Turquia. É considerado unanimemente o melhor jogador, já marcou oito golos, tem seis assistências e é titularíssimo absoluto do Galatasaray. Mesmo assim, volta a não merecer uma convocatória para a Seleção", afirma Baldé, que não quer entrar em polémicas mas revindica o "direito" de se manifestar, até porque "há apenas três anos o Bruma estava nomeado para o prémio Golden Boy" e "de repente têm acontecido muitas coisas a nível da Seleção", como "não ter ido ao Europeu e as últimas convocatórias.""Dá a ideia que o Bruma está a jogar no fim do Mundo, mas não, é na Turquia. E isso não está a ser devidamente valorizado", lamenta.O agente compreende a difícil tarefa de Fernando Santos mas questiona o facto de o selecionador ter optado por chamar três laterais-direitos (Cédric, João Cancelo e Nélson Semedo) em vez de dar uma oportunidade a Bruma."Partimos do princípio de que o critério teria a ver com o momento do jogador e isso deu-nos esperança. Era justo o Bruma e quem o rodeia pensarem que desta vez ele poderia merecer essa confiança, porque seria o substituto natural de Nani. Mas não aconteceu. Em vez disso foram convocados três defesas-direitos. Confia-se mais na adaptação de um lateral do que no Bruma, que além de tudo o que tem feito esta época também tem percurso nas seleções? Deixo esta pergunta", conclui Catió Baldé.Feito o desabafo, o empresário garante que Bruma, 22 anos, não baixará os braços. "É triste, mas acredito que o Bruma vai saber superar isto e vai continuar a trabalhar. Ele ainda é muito jovem e o dia dele vai chegar", considera.