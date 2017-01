Continuar a ler

Ainda em termos de entradas, para além de Cédric, está de volta Caminata, após cumprir um jogo de castigo, Kusunga (esteve ausente por lesão) e Túlio.



De fora em relação ao embate com o Freamunde, ficaram Breitner, Allef, Carlos Manuel e Rodrigo Henrique, sendo este brasileiro um dos mais utilizados, mas nos últimos encontros tem perdido fulgor.



Lista de Convocados:

Guarda-redes: Nilson e Tony

Defesas: Tiago Moreira, Jaime, Tiago Ferreira, Kusunga e Rúben Lima

Médios: Túlio, Ryan, Mica, Marakis e Christophe

Após mais uma sessão à porta fechada, o técnico do U. Madeira, Jorge Casquilha, divulgou a lista de convocados para a visita ao terreno do Sp. Braga B. A grande novidade é a ausência do médio Breitner, devido a lesão. O médio brasileiro tem sido pedra fundamental na equipa, utilizado em 22 encontros como titular e 3 como suplente.Depois, destaque para a estreia do atacante do Burundi, Cédric Amissi, um jogador de 26 anos e que chegou no mercado de Inverno, à semelhança do seu compatriota Christophe que também está entre os eleitos.

Autor: João Manuel Fernandes