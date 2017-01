Continuar a ler

"Frente a frente vão estar duas equipas que partiram com objetivos diferentes do que reflete a atual classificação e que já mudaram de treinador", começou por afirmar, acescentando: "O adversário está abaixo da linha de água, mas é uma equipa agressiva, que tem jogadores de qualidade e a classificação não reflete isso. Mas tudo faremos para conquistar os 3 pontos".



Por último, o recém-contratado técnico da equipa insular revelou que "o grupo está a assimilar bem" as sua ideias, embora ainda em poucos dias de trabalho. "Vamos tentar conseguir a segunda vitória consecutiva", concluiu Jorge Casquilha.



Num curto período de tempo, o presidente Filipe Silva garantiu mais um reforço para o ataque da sua equipa. Assim, o atacante Cédric Amissi, natural do Burundi, é o novo elemento do plantel liderado por Jorge Casquilha.Este dianteiro, de 26 anos, é internacional pelo seu país em 12 ocasiões e representava o Clube do Chibuto.Esta quinta-feira, após mais uma sessão de trabalho à porta fechada, o técnico Jorge Casquilha fez o lançamento do encontro caseiro com o Freamunde, agendado para sábado, às 15 horas, na Ribeira Brava.