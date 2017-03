Os adeptos do União da Madeira voltam a sonhar com um aproximar dos lugares cimeiros da tabela classificativa da 2ª Liga, após o triunfo alcançado em Fafe. Peça importante nessa vitória, foi o avançado internacional do Burundi, Cédric Amissi, que apontou os 2 golos da vitória. Aos 26 anos, este atacante que é reforço de Inverno, sendo titular pela segunda vez, destacou a confiança que Jorge Casquilha depositou em si. "Estou muito feliz pelo jogo que fiz, onde marquei dois golos. Isso deixa-me com mais confiança para a próxima partida com o Porto. O que aconteceu comigo foi devido à confiança que o treinador depositou em mim", revelou com um brilho nos olhos. Depois, mostrou o seu contentamento em relação à equipa: "Estou muito contente pelas coisas que o grupo está a fazer e com a vitória conseguida frente ao Fafe. Isso deixou-nos com muita confiança para o próximo jogo com o FC Porto B. Estamos muitos contentes com a vitória e isso deixa-nos mais preparados para defrontar o Porto".

Sobre os portistas, o "goleador" teceu elogios mas espera somar mais uma vitória. "O Porto é uma equipa muito difícil, com bons jogadores, mas acredito que vamos conseguir fazer um bom jogo e vencer", finalizou.

Continuar a ler

Treino na Ribeira Brava O plantel unionista continua a trabalhar à porta fechada e treina amanhã na Ribeira Brava, local do encontro com os dragões no próximo sábado. Assim, os azuis e amarelos afinam a estratégia para o jogo às 15h30. Carlos Manuel e Breitner continuam lesionados.

Autor: João Manuel Fernandes