Belkaroui, central do Moreirense, teve se ser transportado para o hospital aos 80 minutos do encontro com o Canelas. O central dos cónegos chocou com Augusto e caiu muito mal tratado no relvado gerando grande apreensão no estádio. Belkaroui esteve a ser assistido durante algum tempo mas, passado dez minutos, foi mesmo transportado para o hospital, já imobilizado e com um colete cervical.

Autor: Ricardo Vasconcelos