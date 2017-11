O União da Madeira já está a trabalhar no reforço da sua equipa, embora a abertura do mercado ainda esteja distante. Assim, os madeirenses asseguram a aquisição do central Rafael Donato, de 28 anos e 1,93 m de altura, que pertenceu ao Cruzeiro, mas que tem andado emprestado por diversos clubes, o último dos quais, o Joanville, onde na última temporada disputou 29 jogos e apontou 2 golos.O brasileiro esteve ontem no Porto a fazer os habituais exames médicos e chegou esta manhã à Madeira. Depois, reuniu com o presidente dos azuis e amarelos, Filipe Silva, vinculando-se aos madeirenses até ao final da presente época

Autor: João Manuel Fernandes