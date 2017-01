Continuar a ler

Ressalve-se que Christophe Nduwarugira e Cédric Amissi ingressam no clube madeirense cedidos por uma época e meia pelos moçambicanos do Clube do Chibuto.O U. Madeira ocupa o 14.º lugar da 2.ª Liga, com 25 pontos, defrontando no próximo sábado, em jogo da 22.ª jornada, pelas 15h00, no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, o Freamunde, 20.º classificado com 19 pontos.O jogo que marcará a estreia de Jorge Casquilha no comando técnico do conjunto insular será arbitrado por João Pinheiro, de Braga.