Para já é certo que vai falhar os dois confrontos com o Sporting, a contar para a final da Taça de Honra (dia 5 de outubro no Pavilhão Multiusos de Odivelas) e para a Liga (dois dias depois, no Pavilhão João Rocha).



O jogador estava a ser um dos elementos em destaque na formação orientada por Joel Rocha, pelo bom início de época que estava a realizar.

O Benfica sofreu uma baixa de peso na Taça de Honra da AF Lisboa. Chaguinha lesionou-se com gravidade e vai sofrer uma paragem prolongada, anunciou esta sexta-feira o emblema da Luz.O futsalista rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no decorrer da meia final da prova frente ao Belenenses, na quarta-feira, e vai ser operado nos próximos dias.

Autor: Cláudia Marques