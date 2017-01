Em Viseu vivem-se dias de felicidade, atendendo aos bons resultados apresentados pela equipa nas últimas semanas, desde a chegada de Francisco Chaló ao comando técnico. Em apenas cinco jornadas, o experiente treinador não somou qualquer derrota e amealhou quase tantos pontos (12) quantos os que o antecessor André David alcançou (15) em 18 rondas do campeonato.

Este registo positivo vem, desde logo, reforçar a confiança da estrutura e dos próprios adeptos tendo em vista o grande objetivo da temporada, a conquista da permanência. O Académico estava em zona de descida e subiu apenas dois lugares, até à zona de playoff – o que se explica com a conjugação dos resultados das outras equipas que lutam pelo mesmo objetivo –, contudo a turma viseense mostra sinais de que esta fase de crescimento está para durar, até porque tem vindo a marcar golos em todos os desafios. Também por aí se vê uma clara melhoria, pois com André David a média de golos marcados era de 0,8 tentos por encontro, ao passo que este ciclo positivo de Chaló ostenta um registo bem mais superior, uma média de 1,4 golos apontados por desafio.

Segue-se uma difícil visita ao Varzim, onde o Ac. Viseu poderá saltar para lugares mais tranquilos da classificação.



Prioridade é reforçar o ataque



O Ac. Viseu está no mercado à procura de um ponta-de-lança, e sobre este dossiê poderá haver fumo branco em breve. A direção procura um goleador que ajude a equipa a trepar ainda mais lugares na tabela classificativa, por forma a assegurar o mais cedo possível a permanência no campeonato, que é o objetivo da temporada. Durante o dia de ontem foi noticiada a possível mudança de Joel Pereira, do V. Guimarães B, para o Fontelo, a título de empréstimo, mas de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal junto dos viseenses, tudo indica que esse negócio não se irá realizar.