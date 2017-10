Continuar a ler

Logo a seguir, aos nove minutos, Pedro Tiba, num passe rasteiro, isolou Matheus Pereira que, na grande área, e apenas com o guarda-redes pela frente, não teve grandes dificuldades em marcar o primeiro tento do jogo.



O Fátima tentou respondeu e ainda conseguiu disputar o jogo no meio-campo, mas mostrou ineficácia em criar oportunidades.



Já o Desportivo de Chaves, continuou a criar perigo, especialmente a partir dos pés de Matheus Pereira, que por duas vezes assistiu Platiny, para outras tantas finalizações falhadas.



Aos 42 minutos, foi assinalada grande penalidade, por mão na bola, com fortes protestos por parte da claque do Fátima. Chamado a marcar o castigo máximo, Pedro Tiba não desperdiçou a oportunidade e aumentou a vantagem dos flavienses.



A segunda parte começou com possibilidade de golo para o Fátima, com Hamza Jouini, na ala direita, a cruzar para Pio Júnior, que não conseguiu marcar.



As investidas do jogador tunisino da equipa da casa, assim como de Renan Soares, que entrou no intervalo, criaram algumas dificuldades ao Desportivo de Chaves nos primeiros 10 minutos da segunda parte.



Apesar disso, a equipa visitante voltou a afirmar o domínio sobre o jogo, com Platiny a marcar, aos 54 minutos, após um remate de Matheus Pereira que o guarda-redes do Fátima não conseguiu segurar.



O Fátima ainda protestou e pediu fora de jogo a Platiny, mas o golo foi validado.



Com uma vantagem confortável, o Desportivo de Chaves passou a gerir o jogo com calma até ao final.



Jogo no Estádio Papa Francisco, em Fátima, Ourém.



Desportivo de Fátima - Desportivo de Chaves, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Matheus Pereira, 09 minutos.



0-2, Tiba, 43 (grande penalidade).



0-3, Platiny, 54.



- Desportivo de Fátima: Valerio, Tiago Melo, Mauro Pereira, André Sousa, Luis Seijas, João Martins (Renan Soares, 45), Hamza Jouini (Jeka, 67), Jorge Neves, Pio Júnior (Mamadou Thiaw, 77), Mário Mendonça e Raphael Almeida.



(Suplentes: Miguel, Jeka, Dany Marques, Philippe, Mamadou Thiaw, Renan Soares e João Jesus).



Treinador: Nuno Kata.



- Desportivo de Chaves: António Filipe, Paulinho, Djavan (Furlan, 67), Maras, Anderson, Jefferson (Filipe Melo, 67), Bressan (Patrão, 59), Jorginho, Tiba, Matheus Pereira e Platiny.



(Suplentes: Ricardo, Filipe Melo, Hamdou, Patrão, Jordan, Perdigão e Furlan).



Treinador: Luís Castro.



Árbitro: Tiago Martins (Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Patrão (68) e Jeka (78).



O Desportivo de Chaves, da Liga NOS, apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer no reduto do Desportivo de Fátima, do Campeonato de Portugal, por 3-0.A partida arrancou com o domínio da equipa forasteira, que criou duas ocasiões de golo no início do jogo, aos cinco minutos, através de Jorginho, após cruzamento do flanco direito, e aos oito, com um passe longo a isolar Platiny, que não conseguiu chegar à bola antes do guarda-redes.

Autor: Lusa