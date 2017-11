Domingos Paciência já conseguiu construir uma autêntica fortaleza no Estádio do Restelo. Ao cabo de cinco jogos no campeonato, o Belenenses tem quatro triunfos e somente um empate, igualando números que não se viam desde 2002/03. Nessa época, os azuis – então orientados por Marinho Peres – chegaram a ter seis vitórias e uma igualdade, mas acabaram por perder fulgor e terminaram a Liga na 9ª posição.

Agora, o atual 7º classificado vai à procura de manter o registo caseiro invencível quando receber o Chaves, na sexta-feira. Será mais um teste à fortaleza, depois dos triunfos alcançados diante de Marítimo (1-0), Estoril (2-1), V. Guimarães (1-0) e Moreirense (3-0). O V. Setúbal foi o único a levar pontos do Restelo (1-1).

E a verdade é que o calendário caseiro que se avizinha no campeonato abre a porta à superação dessa marca de 2002/03. À receção ao Chaves seguem-se os duelos com P. Ferreira, Boavista e Rio Ave, antes do teoricamente mais complicado encontro com o tetracampeão Benfica, já no final de janeiro do próximo ano.

Feito raro... na história

Esta é apenas a segunda vez que o Belenenses começa tão forte em casa desde que a vitória vale três pontos (1995/96), mas a história mostra que um arranque deste calibre tem sido raríssimo no Restelo. Aliás, só houve outras nove ocasiões em que os azuis iniciaram a caminhada em casa desta forma ou melhor, com o recorde a pertencer a 1942/43, quando o emblema da Cruz de Cristo venceu os nove jogos em casa. Além disso, houve seis triunfos a abrir 1972/73 e cinco em 1975/76.

Bouba Saré ainda sem trabalhar

Domingos Paciência continua a ter uma dor de cabeça para resolver no meio-campo. Bouba Saré voltou a não trabalhar depois do compromisso da seleção do Burkina Faso – não defrontou Cabo Verde –, uma vez que ainda não debelou a mialgia no gémeo direito. A lesão foi sofrida na derrota do Belenenses com o FC Porto e tarda em ficar resolvida, pelo que Saré é dúvida para a receção ao Chaves.