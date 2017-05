O Chaves já confirmou a notícia avançada por Record . Renan Bressan renovou o contrato por três temporadas.O clube flaviense anunciou também no site oficial que o médio, de 28 anos, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao 5.º metatarso do pé direito. A cirurgia vai ser feita no Brasil para onde viajará nos próximos dias.