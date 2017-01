Continuar a ler

Com o novo vínculo, o médio, de 34 anos, poderá vir a estar ligado ao clube de Matosinhos durante 13 anos, contabilizando apenas o futebol profissional, depois de ter feito a formação nos 'bebés', iniciada com seis anos de idade.



Ainda segundo o comunicado, o capitão do Leixões completou há dias "234 jogos como sénior com a camisola rubro-branca", período em que apontou nove golos.



Aos 22 anos, o médio brasileiro Bruno Lamas, em Matosinhos desde janeiro de 2015, soma 84 partidas oficiais e apontou 14 golos.



Bruno China e Bruno Lamas renovaram, por dois e um ano, respetivamente, os contratos com o Leixões, da 2.ª Liga, anunciou esta quarta-feira a SAD do emblema de Matosinhos.Em comunicado publicado na página oficial do clube na Internet lê-se que o "capitão Bruno China ampliou o contrato por mais duas temporadas, até 2019, enquanto o médio brasileiro renovou por mais uma época, ficando agora ligado ao Leixões até junho de 2018".

Autor: Lusa