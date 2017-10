Continuar a ler

A equipa deixou o fundo da tabela e, com oito pontos, garantiu algum espaço numa zona mais confortável, mas Luís Castro terá de preparar o seu grupo para uma sequência que vai exigir uma subida de rendimento após a paragem para as seleções.



Ontem, William trabalhou com limitações mas apenas para gestão de esforço. A equipa deixou o fundo da tabela e, com oito pontos, garantiu algum espaço numa zona mais confortável, mas Luís Castro terá de preparar o seu grupo para uma sequência que vai exigir uma subida de rendimento após a paragem para as seleções.Ontem, William trabalhou com limitações mas apenas para gestão de esforço.

A deslocação a Fátima, para a Taça de Portugal, dá início a um ciclo que vai testar a retoma concretizada por Luís Castro no comando do conjunto flavienses. Após um arranque difícil de temporada, o Chaves somou sete pontos em três jornadas, só falhando o triunfo com o Tondela.Nas próximas semanas, os transmontanos devem garantir a continuidade na Taça de Portugal, um objetivo importante depois de terem atingido as meias-finais na época passada, e visitam logo de seguida o Sporting e o Sp. Braga no regresso do campeonato.

Autor: Paulo Silva Reis