É o pêndulo do vice-líder do Nacional feminino e tem a mesma alcunha do ciclone açoriano que brilhou na Seleção Nacional e no PSG. Paula Encinas, ou Pauleta, já leva oito golos esta época pelo Sp. Braga, mas é no meio-campo que esta espanhola, de 19 anos, brilha.

"Tinha uma treinadora que começou a chamar-me Pauleta, mas não por me parecer com o ‘verdadeiro’ Pauleta na forma de jogar. Aconteceu... e pronto. Depois, vi que havia um jogador português com esse nome e até comprei a camisola dele", conta a trinco das minhotas, que tem mostrado apetite goleador: "Nunca fiz tantos golos na carreira, é verdade. Tento aproveitar as bolas paradas e arrisco de fora da área, mas tenho é de preocupar-me em defender."

De olhos postos na conquista do campeonato e da Taça, Pauleta recua no tempo para recordar o dia em que escolheu esta carreira. "Quando tinha 5 anos, disse aos meus pais que queria ser jogadora de futebol. Comecei a jogar futsal na equipa do meu irmão. Pouco a pouco, fui para o futebol de 11 e até aos 15 anos tive de jogar com meninos da minha idade", revela.



E tanto jogou com rapazes que é um jogador quem a inspira. "O Busquets, claramente! É trinco como eu e uma referência. Tem um bom desarme e bastante técnica. É um craque!", elogia.

Autores: J. M.