O grupo de apoio aos azuis diz ainda que, em sinal de protesto, não vai marcar presença no Estádio João Cardoso, no domingo.Ao invés, a Fúria Azul vai organizar uma recolha de alimentos antes do jogo de futsal de sábado, no Pavilhão Acácio Rosa. A recolha vai continuar até 30 de outubro e os alimentos serão depois entregues em Tondela a 1 de novembro para ajudar as famílias afetadas pelos incêndios do último domingo. "Nesta hora difícil para as gentes de Tondela, deveria a disputa dos três pontos passar para segundo plano, face ao sofrimento e perda recente que emocionou o país inteiro", pode ler-se.

A claque Fúria Azul emitiu esta sexta-feira um comunicado a "repudiar veemente a decisão tomada " pela SAD do Belenenses na questão do adiamento do jogo com o Tondela, dizendo que "adiar 24 horas ou não adiar é quase a mesma coisa" e que a posição do organismo liderado por Rui Pedro Soares "envergonha a instituição e sócios e adeptos" do clube.

Autor: Luís Miroto Simões