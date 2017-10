Continuar a ler

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, a capitã da equipa das quinas apresenta "uma lesão no ligamento lateral externo do joelho esquerdo", não tendo ainda sido tomada qualquer decisão sobre uma eventual substituição.No treino de hoje, realizado na Cidade do Futebol, o selecionador Francisco Neto também não pode contar com Ana Borges, jogadora do campeão Sporting, a recuperar de uma síndrome gripal.A seleção portuguesa começou na segunda-feira o estágio de preparação para o primeiro jogo de qualificação para o Mundial2019, em França, frente à Bélgica, que se disputa no estádio municipal 25 de abril, em Penafiel, a partir das 17 horas, na próxima terça-feira, dia 24.Portugal integra o grupo 6 da zona europeia de qualificação, juntamente com a Bélgica, a Itália, a Roménia e a Moldávia.