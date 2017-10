Continuar a ler

Recorde-se que a formação das quinas está inserida no Grupo 6 da zona de qualificação europeia, juntamente com Bélgica, Itália, Roménia e Moldávia.



A capitã Cláudia Neto (médio do Linköpings FC que falhou os jogos de preparação com a Finlândia devido a lesão) e Jéssica Silva (avançada do Levante que não foi ao Campeonato da Europa depois de se ter magoado no estágio) estão de volta à Seleção Nacional, sendo duas das eleitas do selecionador Francisco Neto para o arranque da qualificação rumo ao Campeonato do Mundo França'2019.Patrícia Morais, Ana Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Joana Marchão, Carole Costa, Ana Leite, Matilde Fidalgo e Diana Silva (Sporting); Raquel Infante (Rodez Aveyron Football); Sílvia Rebelo, Mélissa Antunes, Vanessa Marques, Dolores Silva, Laura Luís, Rute Costa, Andreia Norton (Sp. Braga); e Carolina Mendes (Grindavik FC) são as restantes eleitas para a primeira partida, que está agendada para o próximo dia 24 em Penafiel, frente à Bélgica.

Autor: Cláudia Marques