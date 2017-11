Continuar a ler

Em declarações à agência Lusa, a médio portuguesa já tinha dito que o objetivo era o de continuar a jogar ao mais alto nível, quando questionadz se, aos 29 anos, pensava num regresso a Portugal."Imagino um regresso a Portugal, mas não para já, o meu desejo é continuar no estrangeiro, nas melhores ligas do mundo", disse então Cláudia Neto.Cláudia, que chegou a ser nomeada para melhor médio da Suécia, é reforço do Wolfsburgo até 30 de junho de 2019, juntamente com Kristine Minde, avançada norueguesa, que também estava no Linkopings."Estou muito feliz por me tornar jogadora do Wolfsburgo. Esta mudança é um grande passo para mim, por me juntar a um dos melhores clubes do Mundo", salientou a jogadora portuguesa, citada pelo clube alemão.