De qualquer forma, Cláudia Neto, atualmente a alinhar pelas suecas do Linkoping FC, mostrou-se orgulhosa pelo jogo 100 ao serviço da Seleção Nacional, ainda por cima num encontro realizado em Lagos, a sua cidade natal - no final, com o filho ao colo, recebeu um pequeno troféu entregue pela FPF para assinalar o feito."Foi um momento especial para mim, mas tem um sabor amargo, porque preferia ter ganho o jogo. Mas estou muito contente pela 100.ª internacionalização. Sinto-me muito feliz, muito orgulhosa pelo meu percurso. Quero continuar a ajudar a seleção. Estou Muito orgulhosa com este marco", frisou.