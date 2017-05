Cláudio Ramos foi uma das figuras do Tondela esta época, culminada este domingo com a festa da permanência na Liga NOS depois do triunfo (2-0) sobre o Sporting de Braga na derradeira jornada do campeonato. Um feito que, para o guarda-redes, vem na sequência de outros semelhantes alcançados também sobre a 'meta'."O Tondela é mesmo assim, foi até à última, foi para subir, o ano passado para a manutenção e este ano novamente. Acho que foi a força do acreditar, dos jogadores, dos treinadores e dos nossos adeptos e acho foi isso que tornou isto possível, o acreditar até ao fim e nas nossas capacidades, e penso que foi por isso que esta festa foi possível", referiu o guardião, antes de lembrar: "Nos últimos seis jogos tivemos cinco vitórias e com o acreditar, sempre trabalhámos para isso e nunca desistimos, o ambiente no balneário era sempre de festa porque acreditámos até ao fim que ia ser possível, que íamos conseguir a manutenção."Cláudio Ramos confessou ainda a esperança de poder ser chamado à Seleção Nacional por Fernando Santos, principalmente depois da lesão sofrida este domingo por Marafona. "Sinto que tenho capacidade e qualidade, acho que fiz um excelente trabalho este ano e tudo é possível", adiantou o jovem guarda-redes do Tondela, de 25 anos, adiando para mais tarde uma decisão sobre o seu futuro no clube: "Esta semana é de festa e depois logo se vê."

Autor: Lusa