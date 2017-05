É unânime o sentimento de admiração que os jogadores do Tondela nutrem pelo técnico Pepa, que chegou ao comando no início de janeiro, quando a equipa estava no último lugar da Liga. A história repetiu-se e os beirões conseguiram a permanência no último jogo da época, tal como há um ano.

"O Pepa devia continuar cá, acredito nisso. Ele tem mérito pelo excelente trabalho que fez, pelo objetivo alcançado", disse-nos Cláudio Ramos. "Ele nunca nos deixou desistir. Desde que chegou ao clube, disse-nos para acreditarmos sempre e que não iríamos descer de divisão", completou. A possível continuidade do treinador, de resto, será a principal questão a centrar as atenções da direção de Gilberto Coimbra, assim que terminem os festejos.

A celebração começou logo depois do final do encontro com o Sp. Braga e prolongou-se pela madrugada dentro. Pelo que os protagonistas, inclusive Pepa, não tiveram outra opção se não dormir algumas horas durante o dia... "Festejámos a noite toda, com os adeptos no estádio, e a festa até foi maior que no ano passado. Esta permanência tem o mesmo sabor mas foi mais difícil, porque 32 pontos quase não eram suficientes. Foi um excelente trabalho de todos, pois não é fácil trabalhar sobre derrotas e com muita gente já a traçar-nos o destino", atirou o guarda-redes, de 23 anos, que admite o desgaste físico e psicológico de quem viveu grandes emoções nas últimas três épocas. "Conseguimos a subida à 1ª Liga no último jogo de 2014/15, tal como estas duas permanências. Psicologicamente fomos fortes", considerou. O guardião foi o segundo mais pontuado por Record, atrás de Casillas, e até já foi apontado ao Belenenses. "Há várias propostas e ainda não estou preocupado com o futuro", atirou Cláudio Ramos.

Autor: André Gonçalves