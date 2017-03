Continuar a ler

O guarda-redes confessou depois que os beirões sentiram muito o golo sofrido logo após terem chegado à igualdade: "Deitou um bocado por terra o resto do jogo, porque fazemos golo e logo a seguir sofremos o 2-1. Isso mexeu um bocado com a cabeça da nossa equipa".



Ainda assim, o guardião dos beirões mantém a esperança de conseguir a permanência: "A equipa acredita. Ainda estamos muito focados no nosso objetivo e agora temos dois jogos para mudar isso e sair do último lugar. Acreditamos que não vamos acabar a época em último nem penúltimo. Neste momento todos os jogos são decisivos. Os nove que faltam são decisivos para nós e o próximo é sempre o mais importante. Vamos estar focados nele".

Cláudio Ramos comentou a derrota deste sábado diante do Sporting dizendo que a equipa do Tondela está triste com o resultado."É normal estarmos tristes, perdemos 4-1. Na segunda parte até entrámos bem e estivemos por cima, conseguimos o 1-1. Sofremos logo a seguir e depois três penáltis… Fica difícil", referiu à Sport TV.

Autores: Alexandre Moita e Luís Miroto Simões