Cléo ‘salvou’ um ponto ao Cova da Piedade ao apontar o golo do empate, no reduto da Oliveirense (1-1) apenas quatro minutos depois de entrar. O avançado, de 32 anos, estreou-se a marcar pelos piedenses e revela a mensagem ‘sui generis’ que o técnico Bruno Ribeiro lhe disse aos 78 minutos, quando entrou em campo. "Cléo, não podemos perder isto. Ajuda-me a resolver o jogo", contou o experiente brasileiro sobre o técnico. Para Cléo, que em Portugal conta também com duas passagens pelo Olivais e Moscavide, "jogar já é uma evolução grande" até porque o reforço para 2017/18 tem tido problemas com lesões."A atitude no segundo tempo foi muito boa e diferente do 1º. Poderíamos até estar a perder por 3-0 que pensávamos em ganhar. Corremos o dobro, até porque depois ficámos com 10 jogadores. Foi muito da superação", contou a, reiterando que espera uma situação inversa à da época passada. "Espero que se comece mal, mas que se termine muito bem. A equipa está a evoluir", frisou o avançado que já passou por China, Japão ou Sérvia.

Autor: Flávio Miguel Silva