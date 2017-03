Continuar a ler

A audiência final deste processo ocorreu a 22 de fevereiro, tendo a sentença sido notificada aos intervenientes no final da semana passada.



Fonte oficial do Tondela considerou que a decisão do Juízo de Trabalho de Viseu "não se compreende (...) sendo de estranhar a tomada de duas decisões diferentes para com processos com conteúdos iguais".



"As decisões deveriam ser iguais, visto que os jogadores reclamam o mesmo", sublinhou.



A mesma fonte reiterou ainda que "o Tondela nada deve a qualquer atleta".



Contactada pela agência Lusa, a advogada dos dois atletas, Rita Espírito Santo, escusou-se a qualquer comentário, por "não estar autorizada" e "a decisão ainda não ter transitado em julgado".



foi condenado no processo que o futebolista Vítor Alves tinha no Tribunal de Trabalho contra o seu antigo clube, enquanto no caso de André Carvalhas os auriverdes foram absolvidos, avançou esta terça-feira fonte judicial.A ação que os jogadores Vítor Alves e André Carvalhas interpuseram no tribunal do trabalho contra o Tondela, clube que representaram em 2014/2015, visava a reclamação de prémios que alegavam não terem sido pagos.

