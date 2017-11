Continuar a ler

O tribunal arbitral constituído no âmbito do Centro de Arbitragem Comercial de Lisboa determinou a resolução do acordo parassocial assinado entre a SAD do Belenenses e o clube em 2012, o que impede a direção liderada por Patrick Morais de Carvalho de tentar a recompra da maioria do capital social da SAD dos azuis, detida pela Codecity Sports Management (CSM).



Ainda assim, o clube não se resigna com a decisão que foi tornada pública esta quarta-feira e marcou uma conferência de imprensa para quinta-feira, às 19H00, para se pronunciar sobre a sentença arbitral, aproveitando igualmente a Assembleia Geral de 28 de novembro para apresentar propostas aos sócios.



O Belenenses anunciou esta quarta-feira que "não desiste de voltar a ter uma equipa de futebol sénior" e vai apresentar propostas aos sócios, em Assembleia Geral, após o tribunal arbitral ter determinado a resolução do acordo parassocial com a SAD "Apesar de ser ainda necessária uma análise jurídica detalhada do extenso acórdão, o CFB informa os seus associados e todo o país desportivo de que não desiste do seu firme propósito de voltar a ter uma equipa de futebol sénior que honre e partilhe os valores do Belenenses, clube quase centenário", pode ler-se no comunicado emitido esta quarta-feira pelo clube do Restelo.

Autor: Lusa