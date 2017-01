O Freamunde perdeu com o União da Madeira (2-1), na Ribeira Brava, e caiu para o penúltimo lugar da tabela classificativa. Ricardo Chéu, treinador dos capões, mostrou-se inconformado com este resultado e na hora de atribuir culpas, não teve grandes dúvidas. "Temos pelo menos um penálti escandaloso que depois dá um atraso para o guarda-redes e nada se marca. Depois, há uma falta sobre o nosso defesa, marca-se penálti contra nós. A maneira como se mostra cartões é incrível", foram algumas das palavras que proferiu na conferência de imprensa após o encontro. O técnico lamenta a dualidade de critérios por parte do árbitro João Pinheiro e defende que, a existir justiça, o resultado não seria este. "Se o empate era injusto, a derrota só premeia as poucas oportunidades que o União teve."Com este desfecho, o Freamunde foi ultrapassado pelo Leixões, que venceu em Famalicão (0-2), e está a seis pontos da zona segura. Chéu, no entanto, não tem dúvidas que a situação vai mudar. "No final vou festejar com eles."

Autores: J.M.F.