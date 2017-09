Continuar a ler

A iniciativa integra-se numa lógica de responsabilidade social dos 'leões da serra', que, desta forma, pretendem "retribuir a quem já deu muito ao clube". O presidente lembra existirem sócios que não conseguem ir ao estádio por não terem dinheiro para o bilhete, por não terem transporte ou por terem dificuldade em movimentarem-se. Um problema que os serranos pretendem atenuar, disponibilizando uma carrinha do clube para o efeito.



Após sete jornadas, o conjunto da Covilhã segue no 19.º e penúltimo lugar da 2.ª Liga, com cinco pontos, apenas mais um do que o lanterna-vermelha Sporting de Braga B.

O Sporting da Covilhã vai passar a ir buscar a casa sócios que não tenham condições financeiras ou de mobilidade para ir ao estádio, revelou o presidente José Mendes. A medida entra em vigor em outubro, quando a equipa serrana voltar a jogar no Estádio Santos Pinto, a habitual casa, atualmente em obras."Neste momento, as condições não são as ideais. A partir do próximo mês, isso já vai acontecer. Queremos trazer esses amigos, essas pessoas que choram pelo clube e, independentemente das condições financeiras, não deixam de ser sócios", sublinhou José Mendes em declarações à Agência Lusa.

Autor: Lusa