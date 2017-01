O contexto do Moreirense nos 19 jogos oficiais frente ao Benfica é desolador, mas as ilações são simples: o segredo para um desfecho inédito na final four da Taça CTT passa, obrigatoriamente, pela consistência defensiva à qual o técnico Augusto Inácio tem vindo a dar grande prioridade.

Resumidamente, os cónegos não só nunca ganharam aos encarnados como sofreram golos em todos esses jogos, sendo que nos últimos cinco encontros averbaram sempre três ou mais tentos.

Continuar a ler

Um desequilíbrio incompatível para as aspirações de arrecadar o troféu que se vai decidir no Algarve, pelo que não será surpresa a estratégia de coesão defensiva que Augusto Inácio está a preparar. A favor do técnico funciona o facto de ter um sector recuado estável, sobretudo depois da recuperação de Sagna, que assumiu o flanco direito. Makaridze é um trunfo importante entre os postes, André Micael e Diego Galo têm cumprido no eixo e Pedro Rebocho, formado no Benfica mas que assinou até 2019 pelos cónegos, completa o sector do lado esquerdo.

Nos últimos quatro jogos, o Moreirense manteve por três vezes a sua baliza incólume e só no Dragão foi incapaz de conter o volume ofensivo dos dragões, muito fortes a atuar no seu reduto.



NÚMEROS



19 jogos oficiais do Moreirense frente ao Benfica resultam num balanço pesado para a equipa de Augusto Inácio, como o comprovam as 16 derrotas e três empates no registo global



4 A média dos golos, grosso modo, que os cónegos averbaram nos últimos cinco encontros oficiais frente aos encarnados



0 golos sofridos em três dos últimos quatro jogos dão expressão à coesão defensiva que Augusto Inácio tem vindo a implementar e é o segredo para alimentar a esperança dos cónegos em arrecadar o troféu a disputar no Algarve