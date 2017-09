Continuar a ler

O Coimbrões empatou já na segunda parte, pelo também central Leo, aos 65', mas o Famalicão recorreu ao banco e marcou mais dois golos, ambos por Rui Costa, aos 82' e aos 90+6'.Os locais começaram melhor, mas, aos poucos, o Famalicão tomou conta do jogo e, à meia hora, adiantou-se no marcador por Nuno Diogo.O Coimbrões entrou melhor na segunda parte, fazendo uso de um futebol apoiado, tendo o empate surgido após um canto, com Leo a cabecear forte e sem hipótese para o guarda-redes Gabriel Souza, materializando assim a superioridade da sua equipa.Quatro minutos depois, o Coimbrões falhou por muito pouco o segundo golo, em mais um lance de futebol aéreo, capítulo em que o Famalicão revelou algumas carências defensivas.Lito começou então a refrescar a sua equipa e foi bem-sucedido, porque foram os suplentes utilizados, Rui Costa, João Mendes e Feliz Vaz, que acabaram com as veleidades da equipa de Vila Nova de Gaia, numa altura em que esta começou a dar os primeiros sinais de cansaço.João Mendes e Feliz Vaz arquitetaram os lances de que resultaram o 2-1 e o 3-1, ambos assinados por Rui Costa, que permitiram ao Famalicão qualificar-se para a ronda seguinte da Taça de Portugal., Nuno Diogo, 30 minutos., Leo, 65., Rui Costa, 83., Rui Costa, 90+6.Tiago Bizarro, Pedrosa, Hélio (Tomás, 87'), Leo, Joel, André (Miguel, 46'), Pedro Tavares, Mário (Rafael, 65'), Filipe, Alex e Nadson.Suplentes: João, Branquinho, Miguel, Tomás, Guilherme, Rafa e Rafael.José Bizarro.Gabriel Souza, Joel Monteiro, João Faria, Nuno Diogo, Jorge Miguel, Fred Lopes, Anderson Silva (Rui Costa, 70'), Vítor Lima, Diogo Cunha (João Mendes, 70'), Fernando Araújo e Michael Thuíque (Feliz Vaz, 83').Suplentes: Nuno Castro, Zé Pedro, Denner Barbosa, Zé Lucas, Feliz Vaz, João Mendes e Rui Costa.Dito.João Capela (AF Lisboa).Cartão amarelo para Feliz Vaz (86').cerca de 1.000 espectadores.