A Comissão de Instrutores (CI) da Liga ainda não teve acesso aos emails do Benfica que estão na posse do FC Porto e que têm sido divulgados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.

Ao que Record apurou, a Comissão de Instrutores (CI) está a conduzir as diligências ao seu alcance para apurar os factos, depois de aberto o processo de inquérito por indicação do presidente do Conselho de Disciplina, José Manuel Meirim. No entanto, a CI não, naturalmente, os meios de produção de prova ao alcance da Justiça comum, que também investiga o caso. Os emails já foram entregues à Polícia Judiciária e, por isso, estão agora em segredo de justiça enquanto prosseguirem as investigações.

