Os 24 jogadores convocados por Fernando Santos para os encontros de preparação com a Arábia Saudita, dia 10, em Viseu, e os Estados Unidos, dia 14, em Leiria, concentram-se hoje, às 22 horas, numa unidade hoteleira do Estoril, estando o primeiro treino agendado para amanhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em horário a anunciar.

Quem também se concentra hoje é a Seleção sub-21, comandada por Rui Jorge, que nos próximos dias medirá forças com Roménia, dia 10, e Suíça, no dia 14, em jogos relativos à fase de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria.

