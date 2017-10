O complexo desportivo do Parque das Cidades, situado junto ao Estádio Algarve, já foi adjudicado (pelo valor de 1.159.000 euros) e a empresa vencedora do concurso (Opway Engenharia) tem agora 240 dias para realizar as obras previstas, que incluem dois campos relvados de futebol de onze, um campo de treinos e balneários anexos.O equipamento será partilhado pelos municípios de Faro e de Loulé (proprietários do Estádio Algarve) e será utilizado pelas equipas locais, para a realização de treinos, e também por formações estrangeiras que escolham a região para a realização de estágios.O novo complexo ocupará uma área de cerca de 25 mil metros quadrados, 600 dos quais destinados a balneários e equipamentos de apoio.

Autor: Armando Alves