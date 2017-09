Continuar a ler

A instituição liderada por Carlos Paula Cardoso reagia a um artigo do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que alertou hoje para os "sinais de alarme" decorrentes da "apologia do ódio" e de um "constante tom de crítica em relação à arbitragem", instando à ação dos clubes e Estado."Total apoio às preocupações expressas pelo presidente da FPF quanto aos sinais de alarme sobre o clima que tem vindo a ser criado em torno das competições de futebol", reforçou o organismo.A CDP manifestou, por isso, a sua "disponibilidade para apoiar e trabalhar nas iniciativas que as entidades associativas e as entidades públicas entenderem desenvolver no sentido de ser ultrapassada a presente situação".A instituição congratulou-se ainda pelo a nomeação de Fernando Gomes para membro da Comissão Executiva da FIFA. "Representa o reconhecimento do saber e das capacidades do presidente da FPF e constituiu um estímulo para que os responsáveis portugueses venham a ultrapassar as dificuldades que atualmente enfrentam", conclui.