O Académica-Belenenses, a contar para a fase de apuramento de campeão de juniores, ‘aqueceu’ bastante, tendo resultado em 10 amarelos e dois vermelhos exibidos pelo árbitro e a lesão grave do estudante Nuno Esgueirão. Mas foram os incidentes na bancada que marcaram a partida que resultou na vitória dos da casa por 2-1 .

O golo do Belenenses, apontado por João Louro aos 57 minutos – após perda de bola de Palancha, bem aproveitada pelo azul Tomás Ribeiro –, foi vivido com intensidade pela comitiva do Restelo e respetivos apoiantes, pelo que foi necessária a pronta intervenção da GNR para travar os confrontos com os adeptos da casa. De tal forma que vários dos presentes no Campo da Pedrulha não assistiram ao golo do empate, apontado por Gonçalo Chaves, volvidos três minutos.

O jogo ficou também marcado pela grave lesão do lateral-esquerdo da Briosa, Nuno Esgueirão. Aos 8’, um choque involuntário com o colega Tiago Palancha traduziu-se numa fratura na perna direita, levando a uma interrupção no encontro durante quase 15 minutos. A ambulância chegou passados quase 20’ do incidente e foram necessários outros 10 para retirar o jogador do relvado, debaixo de uma salva de palmas.

Autor: Bruno Gonçalves