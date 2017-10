O golo de Rafael Vieira em cima do intervalo garantiu ao Vilaverdense a vitória sobre o Boavista por 1-0 e consequente apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e no final os adeptos da equipa axadrezada não esconderam o desagrado.Jorge Simão, Álvaro Braga Júnior e Idris tentaram acalmar os ânimos dos adeptos que continuaram a manifestar o descontentamento com a saída da Taça de Portugal. O treinador foi atingido com água. Foram também atiradas pedras para o camarote do Vilaverdense.Jorge Simão já comentou o que se passou no final do encontro. "O momento não é fácil, mas compreendemos a reação dos adeptos. É uma reação de quem vive o clube, de quem sofre. Não foi pela atitude dos jogadores, que foram incansáveis, mas antes pelo desfecho do resultado. Agora temos de reparar os estragos."