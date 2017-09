Continuar a ler

João Espregueira Mendes, médico da clínica do Dragão e do FC Porto, na qualidade de presidente das Jornadas Saúde Atlântica, fez o balanço dos dois dias em exclusivo ao Record. "Esta 4ª edição superou todas as minhas expectativas. Tivemos mais de 500 inscritos, o que é recorde em Portugal, para além de terem estado representados mais de 30 países de quatro continentes", disse Espregueira Mendes, acrescentando que "só envolvendo todos os agentes do fenómeno futebolístico é que se poderá encontrar o melhor desempenho dos atletas".



Paulo Beckert, médico da Federação Portuguesa de Futebol, Frederico Varandas (médico do Sporting), Carlos Magalhães (médico do FC Porto), Lluis Til (médico do Benfica), Basil Ribeiro (médico do Rio Ave), José Neto, professor catedrático, e Rodolfo Reis, ex-futebolista, são exemplos de algumas personalidades do panorama do futebol nacional e que fizeram parte do programa.



A título de curiosidade, refira-se também que o Sporting esteve hospedado em estágio prévio à partida diante do Moreirense nesta mesma unidade hoteleira.



Realizou-se no Palácio Congress Hotel & Spa, no Porto, a 4ª edição das Jornadas de Saúde Atlântica. Subordinado ao tema "Challenges in Football Injuries", o congresso, com início na sexta-feira e término hoje, juntou os grandes especialistas do mundo em medicina desportiva, bem como personalidades do futebol português."Equipas técnicas, árbitros, equipas médicas e comunicação social – Qual é o papel que têm na saúde dos jogadores?" foi uma mesa redonda realizada na sexta-feira, tocando também na comunicação social no que à prevenção das lesões diz respeito.