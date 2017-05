Desengane-se quem pensava que o Aves iria abrandar o ritmo após ter confirmado a subida de divisão. A equipa comandada por José Mota acalenta ainda a esperança de sagrar-se campeã da 2ª Liga, título nunca conquistado pelo clube desde a criação do segundo escalão, em 1990/91 – foi campeão da antiga 2ª Divisão nacional, em 1984/85.

O Aves vem de duas vitórias consecutivas, diante do Penafiel e Cova da Piedade, sendo que só um triunfo no fecho do campeonato, frente ao Fafe, permitirá à equipa sonhar com o título. Mas só isso não chega. É preciso também que o Portimonense não vença nos Açores, diante do Santa Clara. Nesta conjuntura, o Aves alcançaria o título mesmo em caso de igualdade a 81 pontos com os algarvios, já que os avenses ganharam em casa por 1-0 e perderam em Portimão por 2-1, tendo do seu lado a vantagem de ter marcado golos no terreno deste rival direto.

A conquista da 2ª Liga, um objetivo traçado pela SAD depois de confirmada a promoção, significaria o voo perfeito numa temporada de sucesso para o conjunto da Vila das Aves. Recorde-se que, após um início de temporada algo irregular, a equipa então comandada por Ivo Vieira partiu para uma série de 12 vitórias em 14 jornadas, que catapultou a equipa para os lugares de acesso à 1ª Liga. O Aves teve ainda de lidar com uma súbita mudança de treinador. José Mota chegou em fevereiro e trabalhou no sentido de selar a subida de divisão. Conseguirá o título?

Autor: André Gonçalves