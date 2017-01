O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol convocou esta quinta-feira os 35 clubes profissionais para uma reunião de emergência, a realizar na Cidade do Futebol na próxima quarta-feira, às 14H30.O conteúdo da reunião não foi divulgado, sabendo-se apenas que se trata de um encontro de trabalho em cima da mesa estará, certamente, o momento delicado do futebol português, com as críticas à arbitragem por parte de muitos clubes.A 28 de dezembro, num artigo de opinião no jornal Público , o presidente do CA, José Fontelas Gomes, tinha deixado um pedido aos clubes para que fossem mudados urgentemente os comportamentos em relação aos árbitros. No mesmo artigo, o dirigente exigia medidas punitivas em caso de não cumprimento das regras básicas do respeito entre os agentes desportivos. Fontelas Gomes lembrava, também, ter escrito uma carta ao presidente da Liga, Pedro Proença, manifestando a sua preocupação com o estado das coisas, em particular no que diz respeito à arbitragem.

Autor: Miguel Pedro Vieira