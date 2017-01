Continuar a ler

"Foi um encontro de trabalho franco, aberto e por isso proveitoso. Aliás, aproveitamos desde já para anunciar que o CA tenciona levar a cabo reuniões deste género também no início e no final de cada época", pode ler-se no comunicado, no qual promete manter canais de diálogo abertos com os clubes e estar recetivo a ouvir sugestões de dirigentes, treinadores e jogadores.O CA faz também saber que está a "apostar forte na formação, na melhoria das condições de treino e dos métodos de avaliação", tendo a noção exata do "sacrifício que os árbitros fazem, do que suportam e do que são capazes de melhorar".Sem fornecer qualquer detalhe, o CA limita-se a expressar a sua crença, após a reunião de hoje, de que os clubes "passaram a ter mais ferramentas para compreender o trabalho profundo que está a ser feito no setor da arbitragem".Promete, finalmente, "nunca se fechar atrás de muros, desculpas fáceis ou corporativismos", assume os próprios erros e dos árbitros, os quais "sentem semanalmente" e garante aceitar a crítica "desde que seja construtiva", sabendo que a arbitragem "será sempre uma área potencialmente geradora de críticas", mas rejeitando que os juízes "sejam os bodes expiatórios de insucessos".