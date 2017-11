Continuar a ler

O primeiro processo, instaurado "por decisão do presidente", José Manuel Meirim, tem base em participação disciplinar e é relativo a "factos ocorridos em jogo da I Liga".O segundo, por deliberação do CD, tem "base em notícias da comunicação social, relativas a declarações em rede social", com o terceiro, também proposto pela secção, a ser instaurado a "agente desportivo e sociedade desportiva, com base em participação disciplinar".