O presidente da FPF, Fernando Gomes, lembrou na apresentação das contas que "resultados desportivos inolvidáveis" acompanharam uma trajetória positiva das contas. "Nunca esqueceremos que foi nesta época desportiva que agora encerramos que conquistámos, no dia 10 de julho de 2016, o título de Campeões Europeus", referenciou.Os resultados, bastante superiores aos previstos no orçamento (22 mil euros), resultam de 65,9 M€ de receitas consolidadas, contra 62,2 M€ de custos, entre os quais se destacam os quase 14 milhões de euros investidos na Seleção Nacional, os quatro milhões de euros na Taça de Portugal ou os 2,2 milhões no Campeonato de Portugal.A direção da FPF propõs e viu igualmente ser aprovado por unanimidade a proposta de aplicação do capital positivo. Praticamente um quarto do resultado aprentado (um milhão de euros) será direcionado para o apoio ao futebol não profissional, 900 mil euros para o programa Crescer 2020 (de apoio aos clubes e associações para o aumento dos praticantes) e 700 mil euros para a modernização administrativa dos sócios federativos, além de apoios, de menor monta, noutros projetos como o programa contra os resultados combinados (200 mil euros).Igualmente aprovada por unanimidade foi a proposta de aumento do fundo social da FPF, de 10 para 15 milhões de euros, com a incorporação de quase cinco milhões de euros de reservas e de 166 mil euros de lucros anteriores.A AG da FPF contemplou ainda, por unanimidade, um voto de louvor a Fernando Gomes pela sua recente eleição para a FIFA e um voto de louvor à direção da FPF pelos excelentes resultados financeiros na época 2016-17.Foi ainda aprovado um voto de pesar pela morte de Gris Teixeira, vice-presidente da SAD do Nacional da Madeira, recentemente falecido.Por proposta de Joaquim Evangelista, Presidente do Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, foi aprovado um voto de solidariedade por todas as vítimas dos incêndios florestais em Portugal.O Presidente da FPF, Fernando Gomes, adiantou ainda, em primeira mão, aos sócios da AG que a FPF vai avançar para a segunda fase de construção da Cidade do Futebol.O projeto de desenvolvimento da Cidade do Futebol, mostrado em planta aos sócios da AG, incluirá a construção do Museu do Futebol, um Pavilhão de Futsal e campos de futebol de praia.