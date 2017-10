O exercício de 2016/17 da FPF fechou com saldo positivo de 3,7 milhões de euros e foi ontem aprovado por unanimidade pelos 67 delegados presentes na assembleia geral que ocorreu na Cidade do Futebol. No final da reunião, os representantes do Sporting, Bruno Mascarenhas e Rui Caeiro, questionaram Fernando Gomes sobre várias matérias as quais mereceram respostas que desfizeram as dúvidas. O momento agitou a sessão e provocou algum mal-estar na assembleia.

Em relação às contas, o incremento de lucro de 22 por cento face à época anterior foi recebido por Fernando Gomes com agrado. Os números apresentados, impulsionados pelas receitas de 65,9 milhões de euros, superam largamente o previsto, já que o orçamento configurava apenas… 22 mil euros de lucro. A AG viu ainda serem aprovadas outras medidas de relevo como a aposta de parte do capital próprio (1 milhão) a ser investido no apoio ao futebol não-profissional. Acresce que 900 mil euros serão empregues no programa Crescer 2020 e outros 700 mil euros na modernização administrativa dos sócios. A fase de construção do Museu do Futebol, pavilhão de futsal e campos de futebol de praia arrancará a breve trecho.

Final agitado A unanimidade que mereceu o exercício de Gomes (que viu também ser aprovado um voto de louvor pela nomeação para a UEFA e FIFA) foi quebrada no final da sessão pela intervenção de Bruno Mascarenhas. O delegado leonino questionou o líder da FPF em oito pontos desde o totonegócio ao curso de dirigentes, passando pelos vouchers e um like do ‘vice’ Rui Manhoso numa página de Facebook. Gomes rebateu as críticas e defendeu a sua equipa. "Respondeu à letra", contaram a Record. Noutro âmbito, ficaram consagrados votos de pesar a João Gris Teixeira (vice-presidente do Nacional), e de solidariedade em homenagem às vítimas dos incêndios florestais.

Autor: Flávio Miguel Silva